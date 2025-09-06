E-Auto bekommt Strafzettel, weil "Auspuff" zu laut war

Der Dodge Charger EV hat keinen Auspuff. Einen Strafzettel dafür erhielt der Besitzer aber dennoch.

Der amerikanische Besitzer eines vollelektrischen Dodge Charger EV schaute nicht schlecht, als er plötzlich einen Strafzettel für einen zu lauten Auspuff bekam – denn sein E-Auto hat gar keinen Auspuff.

Wie The Drive berichtet, kursiert auf Instagram sogar ein Video von dem Vorfall. Darin sieht man, wie eine Polizeistreife dem Dodge-Fahrer den Strafzettel überreicht.

Polizist stoppt vermeintlichen Lärm-Sünder

Der Dodge war offenbar zusammen mit anderen Autos auf einer Straße in einer besonders lärmempfindlichen Ortschaft unterwegs – dort verfolgt man eine konsequente Null-Lärm-Politik.

Als ein anderes Fahrzeug mit einem besonders lauten Start auffiel, wurde stattdessen der Dodge-Fahrer von einem Polizisten gestoppt, der ihm wegen dem lauten Auspuff und einem fehlenden Nummernschild den Strafzettel übergab.

Im Video, das den Vorfall dokumentiert, sieht man, wie der Fahrer versucht, den Polizisten davon zu überzeugen, dass sein Fahrzeug überhaupt keinen Auspuff besitzt. Seine Argumente blieben allerdings ohne Erfolg.

Dodge Charger kann laut sein

Am Gehör des Polizisten muss es nicht unbedingt gelegen haben: Der Dodge Charger EV ist ein besonderes E-Auto – er kann künstlich Motorengeräusche erzeugen und bringt es so auf bis zu 125 Dezibel, was in etwa der Lautstärke eines Verbrenners entspricht.

Allerdings: Diese Lautstärke erreicht der Wagen nur im Sportmodus. Laut Fahrer war dieser Modus zum Zeitpunkt des Vorfalls nicht aktiviert – beweisen kann er das jedoch nicht.

Jetzt gibt es rechtliche Fragen zu klären, denn der Fahrer will das Bußgeld nicht bezahlen.