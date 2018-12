E-Tretroller als Weihnachtsgeschenk: Das sollte man beachten

Spätestens seit dem Start der beiden Anbieter Lime und Bird sind E-Tretroller ein polarisierendes Thema in Österreich. In Deutschland ist das Fahren mit den elektronischen Rollern auf öffentlichen Straßen und Radwegen hingegen verboten, eine Erlaubnis soll laut Bundesverkehrsministerium erst 2019 kommen. Wer in Österreich selber fahren und sich dabei nicht von der Verfügbarkeit der Leih-Scooter abhängig machen will, der kann sich ein solches Gefährt freilich unter den Weihnachtsbaum legen lassen. Bei Conrad und Amazon zum Beispiel sind die Roller ab niedrigen dreistelligen Beträgen zu haben, teurere Roller kosten rund 2000 Euro. Allerdings müssen auch in Österreich einige Regeln beachtet werden.

Wien ist anders

Rechtlich gelten E-Scooter mit maximal 25 km/h und 600 Watt Leistung als Fahrräder und dürfen entsprechend nur auf Radfahranlagen oder der Fahrbahn benutzt werden, in Fußgängerzonen nur dann und so lange, als diese für Radfahrer geöffnet sind. All das trifft allerdings nur auf Wien zu, im übrigen Österreich werden diese Geräte derzeit als Kleinfahrzeuge, beziehungsweise Spielzeug angesehen, mit denen nur jene Flächen zu benutzen sind, die für den Fußgängerverkehr vorgesehen sind.