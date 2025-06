Einzigartige Formation: F-22 Jets fliegen Seite an Seite mit MiGs

Es ist wohl einzigartig, dass US-Kampfjets in einer Formation mit sowjetischen Kampfflugzeugen fliegen.

Die Formation hob zu Ehren des im Oktober 2024 verstorbenen Gaillard Peck ab, dem ehemaligen Kommandanten des " 4477th Test and Evaluation Squadron ", auch bekannt unter dem Namen " Red Eagles ". Aufnahmen dazu wurden kürzlich von Milliardär Jared Isaacman veröffentlicht.

Vergangenen November kam es über dem Luftwaffenstützpunkt Nellis in Nevada zu einer einzigartigen Flugformation. 2 Tarnkappenjäger vom Typ F-22 Raptor flogen zusammen mit den sowjetischen Kampfjets MiG-21 und MiG-29 .

Der Gedenkflug fand am 7. November 2024 statt und bestand aus 2 F-22 Raptors, Isaacmans zweisitziger MiG-29 und einer ehemals polnischen MiG-21, die sich jetzt ebenfalls in Privatbesitz befindet.

Der Gründer des Luftfahrtunternehmens Draken International und bis vor kurzem noch heißer Kandidat des Weißen Hauses für das Amt des nächsten NASA-Chefs saß selbst am Steuer der MiG-29UB .

Peck, der sich als Pilot im Vietnamkrieg verdient gemacht hatte, hatte am 1975 wesentlichen Einfluss auf das "Constant Peg"-Programm, aus dem die 4477th Test and Evaluation Squadron hervorgegangen ist. Das Programm hatte das Ziel, dass US-Piloten besser auf sowjetische Jets eingestellt sind, weshalb man im Geheimen mit echten sowjetischen Jets trainierte.

Mehrere MiGs aus unterschiedlichen Quellen

Bereits zuvor waren die USA im Besitz einer ehemals syrischen MiG-17, die in Israel erbeutet werden konnte, und einer MiG-21, die von einem abtrünnigen irakischen Piloten stammte und an Israel verkauft wurde. Die beiden Maschinen kamen als Leihgaben in die USA. Später kamen einige MiG-21-Exemplare von der indonesischen Luftwaffe hinzu.