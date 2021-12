Elon Musk muss heuer 12 Milliarden Dollar Steuer zahlen

Musk werde eigenen Aussagen zufolge heuer mehr Steuern zahlen als jede*r andere Amerikaner*in in der Geschichte.

Laut Business Insider ist es denkbar, dass die Steuerzahlung, die Musk leisten muss, aber noch höher ausfallen könnte. Zwar ist Musk 2020 von Kalifornien nach Texas gezogen – dennoch könnte Kalifornien ihn auf Basis seines Einkommens während seines dortigen Aufenthalts besteuern. Möglich wäre daher eine gesamte Steuerzahlung in Höhe von 12 Milliarden US-Dollar .

Musk reagierte umgehend auf den Tweet. Er werde heuer mehr Steuern zahlen als jede*r andere Amerikaner*in in der Geschichte, ließ er Warren wissen.

Bislang kaum Steuern gezahlt

Zuvor hatte Musk wenig bis kaum Steuern gezahlt. Von 2014 bis 2018 sind 455 Millionen Dollar an Bundeseinkommenssteuer angefallen – sein Vermögen stieg in dieser Zeit auf fast 14 Milliarden Dollar an. 2018 zahlte Musk gar keine Bundeseinkommenssteuer.