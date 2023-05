Emirates-Chef: KI-Piloten könnten bald Flugzeuge fliegen

Die Technologie würde aber in der Flugindustrie auf jeden Fall in Richtung Automatisierung gehen, so der Emirates-Chef. Derzeit fliegen die Flugzeuge bereits mit Autopiloten. Doch der Trend werde in Richtung „ KI-Pilot*innen “ gehen, glaubt Clark. KI-Pilot*innen könnten mit größerer Präzisierung und mehr Sicherheit fliegen.

Verantwortung abseits des Fliegens

Dennoch haben menschliche Pilot*innen einen Mehrwert und sind unverzichtbar an Bord eines Flugzeugs, so Clark. Sie würden schließlich für die sichere Ankunft der Passagiere, der Crew und der Waren an Bord sorgen. „Pilot*innen sind hoch ausgebildete Professionist*innen, die Navigator*innen, Ingeneur*innen, Techniker*innen und Wetter-Expert*innen sind sowie Kunden-Manager*innen“, so Clark. Sie hätten auch abseits des Fliegens viel Verantwortung, etwa die Interaktion mit der Crew an Bord und am Boden, sowie der Flugkontrolle und den Passagieren. Die Bedürfnisse all dieser Gruppen zu befriedigen sei ein wichtiger Teil des Jobs.