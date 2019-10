Escape-Room-Spiel soll junge Technik-Talente anlocken

20 Minuten Zeit

Gespielt wird das Mystery Game in einem Kleintransporter, der im Inneren zur Spielewelt umgebaut wurde. Spieler finden darin vier Arbeitsstationen mit Tablets vor, an denen die einzelnen Aufgaben in Form von Mini-Games absolviert werden. Aber auch physische Rätsel müssen gelöst werden. Kommunikation zwischen dem Team-Mitgliedern ist, wie bei Escape Rooms üblich, der entscheidende Erfolgsfaktor.

Eine "künstliche Intelligenz" namens Minesse (ein Akronym von Siemens) unterstützt die Spieler, wenn sie einmal nicht weiter wissen. 20 Minuten hat man zur Rettung der Welt Zeit. Je schneller man ist, desto höher rückt man als Team klarerweise im Gesamtranking.