So viel bekam Ex-Freundin für versteigerte Jugendfotos von Elon Musk

Geburtstagskarte für Boo-Boo

Die Aufnahmen zeigen den damals 23-Jährigen Musk in seiner Wohnung und mit Freund*innen. Insgesamt erzielten die 18 Fotografien Einnahmen von 165.000 US-Dollar. Eine handsignierte Geburtstagskarte, in der Musk seine Freundin „Boo-Boo“ nannte, ging für 16.643 US-Dollar weg, eine Halskette mit 14-Karat-Gold für 51.008 US-Dollar.



Gwynne gab an, die Sachen zu versteigern, um die College-Gebühren ihres Stiefsohns bezahlen zu können. Musk und Gwynne waren zwischen 1994 und 1995 liiert, als beide an der University of Pensylvania tätig waren. Gwynne sagte, dass Musk schon damals über die elektrische Zukunft von Autos gesprochen habe.