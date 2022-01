Facebooks Kryptowährung vor dem Aus

2019 sorgte Facebook mit der Ankündigung einer eigenen Kryptowährung für Aufsehen. Seither wechselte der Stablecoin, der ursprünglich Libra heißen sollte, nicht nur seinen Namen in Diem. Partnerfirmen sprangen ab. Auch bei Regulierungsbehörden stießen die Pläne auf Ablehnung. Nun steht die Kryptowährung vor dem Aus, berichtet der Finanznachrichtendienst Bloomberg.

Die Diem Association, die das Kryptogeld zuletzt in zumindest behaupteter Unabhängigkeit von Facebook verwalten sollte, erwäge den Verkauf ihrer Vermögenswerte, heißt es in dem Bericht. Sie könnte also liquidiert werden.

Druck der US-Notenbank

Begründet wird der Schritt mit der anhaltenden Ablehnung der Regulierungsbehörden. Zuletzt soll die US-Notenbank Druck auf Silvergate, die Banken-Tochter von Diem, ausgeübt haben, die den an den Dollar gebundenen Token ausgeben sollte.

Wird die Diem Association aufgelöst, dürfte dies auch das Aus für das Facebook-Kryptogeld bedeuten. Darauf deuten auch andere Entwicklungen hin.

Facebook, das sich seit kurzem Meta nennt, brachte zuletzt ein ursprünglich für Diem entwickeltes digitales Wallet mit einem anderen Krypto-Partner an den Start. Auch David Marcus, der den Token maßgeblich mitentwickelte, verabschiedete sich im vergangenen November aus dem Unternehmen.

