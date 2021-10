Das Online-Netzwerk Facebook gerät in den USA zunehmend unter Druck. Die Generalstaatsanwält*innen von 14 US-Bundesstaaten wollen von Facebook-Chef Mark Zuckerberg wissen, ob Impfgegner*innen auf der Plattform eine Sonderbehandlung erfahren haben.

In einem Brief an Zuckerberg zeigten sich die US-Strafverfolger vor allem über Berichte besorgt, laut denen die Nutzungsbedingungen von Facebook für prominente Nutzer nicht oder nur eingeschränkt gelten sollen. Das „Wall Street Journal“ hatte Mitte September von einer intern „Xcheck“ oder „cross check“ genannten Liste berichtet, auf der sich Prominente befinden sollen, bei deren Postings die Facebook Moderator*innen nicht eingreifen dürfen. Das hat zur Folge, dass auch Falschinformationen auf der Plattform verbleiben.

Prominente Impfgegner*innen

Die Generalstaatsanwälte*innen interessieren sich dabei besonders für Robert Francis Kennedy junior, den Neffen des 1963 erschossenen früheren US-Präsidenten John F. Kennedy, der in den USA als vehementer Impfgegner in Erscheinung tritt.

Auch die Namen des bekannten Alternativmediziners und Corona-Leugners Joseph Mercola und des Ehepaars Ty und Charlene Bollinger, die mit Anti-Impf-Büchern ein Vermögen verdient haben, werden in dem Schreiben genannt.

Die vier prominenten Impfgegner*innen zählen laut einer vor kurzem veröffentlichten Studie zu den 12 Hauptverbreitern von Falschinformationen zur Corona-Impfung. Rund zwei Drittel der in Online-Netzwerken kursierenden Postings von Impfgegner*innen konnten auf das „Desinformations-Dutzend“ zurückgeführt werden.