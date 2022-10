Mysteriöse Feuer in Amazon-Lagern

07.10.2022

Allein in dieser Woche standen 3 Amazon-Lagerhäuser in Flammen. Die Ursache ist noch unklar.

Amazon-Mitarbeiter*innen am Logistikzentrum ALB1 berichten, dass vergangene Nacht ein Feuer im Lager ausgebrochen sei. Am Logistikzentrum nahe Albany im US-Bundesstaat New York sollen am kommenden Mittwoch Gewerkschaftswahlen abgehalten werden. Das Feuer sei laut Seth Goldstein, ein Anwalt für die Amazon Labor Union, am späten Abend ausgebrochen und habe etwa 45 Minuten gebrannt. Gegen 23 Uhr sei die örtliche Feuerwehr verständigt worden. Goldstein zufolge seien Nachtschichtarbeiter*innen nach Hause geschickt worden. Das Zentrum wurde für den folgenden Tag geschlossen.

Nach einer Voruntersuchung erklärten die Beamt*innen der Feuerwehr das Gebäude für gebrauchssicher, teilt ein Amazon-Sprecher gegenüber Motherboard mit. Mitarbeiter*innen nach Streik suspendiert Es ist die dritte Amazon-Anlage, die allein in dieser Woche in Flammen gestanden ist. Am Montagabend gab es ein ähnliches Feuer im Lagerhaus auf Staten Island. Die Tagschichtarbeiter*innen wurden nach Hause geschickt, die Nachtschichtarbeiter*innen wurden hingegen angewiesen, im Pausenraum zu warten, bis die Feuerwehr das Lager geräumt hatte. Die Mitarbeiter*innen sagten aber, sie könnten immer noch Rauchgase riechen. Aus Sicherheitsgründen setzten sie ihre Schicht aus und hielten den ersten wilden Sitzstreik in der Geschichte von Amazon ab. Laut Goldstein wurden in der Folge 80 Menschen suspendiert.