Neuer Asphalt heilt sich von selbst und verhindert Schlaglöcher

Mit der Hilfe von Sporen im Straßenbelag, die zuvor in Öl getränkt wurden, werden Risse von alleine geflickt.

Die Politik hat versprochen, heuer den Fahrbahnschäden den Kampf anzusagen. Zumindest in England sollen 2025 7 Millionen Schlaglöcher geschlossen werden. Kalkulierte Kosten: 1,9 Milliarden Euro .

Großbritannien hat ein gewaltiges Schlagloch-Problem. Alleine 2024 wurden umgerechnet 695 Millionen Euro ausgegeben, um Schaden an Autos zu beheben, die durch Schlaglöcher verursacht wurden.

Damit es künftig solche gewaltigen Kosten nicht mehr gibt, sollte es am besten gar keine Schlaglöcher mehr geben. Hier setzen verschiedene Forschungsprojekte an – darunter eines der Universität Swansea. Dabei wird ein selbstheilender Asphalt versprochen.

KI hilft bei der Forschung

Asphalt besteht hauptsächlich aus dem Erdölprodukt Bitumen und kleinen Steinchen. Mit der Zeit oxidiert das Bitumen im Asphalt. Dadurch verliert der Straßenbelag die Bindung. Unter dem ständigen Verkehr bilden sich dann Risse. In die kommt Wasser, was die Risse nach und nach größer werden lässt. Besonders schnell geht das in kalten Gegenden, wenn das Wasser gefriert und sich dabei ausdehnt. Und irgendwann ist dann das Schlagloch da.