Verkehrslärm: Wie Straßen "leiser" werden können

Der Lärm aus dem Straßenverkehr schlägt aufs Gemüt. Sind Menschen dem lauten Schall permanent ausgesetzt, begünstigt er nicht nur Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Schlaganfälle – laut einer neuen Studie des Schweizerischen Tropen- und Public-Health-Instituts erhöht er sogar das Risiko für Suizid.

Das menschliche Gehirn nehme Lärm als Zeichen einer potenziellen Bedrohung war und aktiviere die Kampf-oder-Flucht-Reaktion, heißt es in dem Papier. Lärmschutzmaßnahmen wie Geschwindigkeitsbegrenzungen oder lärmarme Straßenbeläge seien daher umso wichtiger.

Leiser Asphalt

An solchen arbeitet Manfred Haider von der Competence Unit Transportation Infrastructure Technologies am AIT-Center for Low-Emission Transport. Ein Schwerpunkt sind lärmarme Fahrbahnoberflächen. „Es geht dabei um das Zusammenspiel zwischen den Reifen, die ein Profil haben, und der Fahrbahnoberfläche, die ebenfalls strukturiert, also nicht ganz glatt ist“, sagt der Forscher der futurezone.