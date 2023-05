Schwedische Autobahn soll bald E-Autos aufladen

Schweden will bis 2030 insgesamt 2.000 Straßenkilometer elektrifizieren. Nun sucht man nach der besten Methode dafür.

In Schweden soll man sein E-Auto künftig auch während der Fahrt laden können. Ein Pilotprojekt soll 2025 oder 2026 von der schwedischen Transportbehörde "Trafikverket" fertiggestellt und der Öffentlichkeit vorgestellt werden.

Für das Projekt wurde ein 21 Kilometer langes Teilstück der E20 zwischen Hallsberg und Örebro ausgewählt. Die Autobahn verläuft zwischen den 2 größten Städten Schwedens, Stockholm und Göteborg. Momentan befindet sich das Projekt in der finalen Planungsphase.

3 Methoden zum Laden während der Fahrt

Daher ist es noch unklar, welche Technologie zum Laden der E-Fahrzeuge zum Einsatz kommen soll. Zur Auswahl stehen 3 Möglichkeiten: konduktives Laden über Kabel oberhalb der Fahrzeuge, konduktives Laden über Kabel am oder im Boden und induktives Laden über den Boden.

Bei der ersten Möglichkeit werden verbinden sich Fahrzeuge mit Stromkabel, die über der Straße gespannt sind. Man kennt die Methode etwa von Straßenbahnen. Diese Art von Laden hat allerdings den Nachteil, dass nicht alle Fahrzeuge die Stromkabel erreichen, da der Höhenunterschied zwischen Lkw und Pkw zu groß ist. Beim konduktiven Laden über den Boden findet die Stromversorgung über eine Leitung im oder am Boden statt. Das Prinzip ist dasselbe wie das der Stromschiene einer U-Bahn. Lkw und Pkw könnten dabei eine Art Stab oder Arm an der Seite oder am Boden des Fahrzeugs nutzen, um mit der Leitung verbunden zu bleiben. Beim induktives Laden über den Boden werden magnetische Spulen in den Boden eingelassen. So wie beim kabellosen Laden eines Smartphones benötigen auch die Fahrzeuge Spulen, um dadurch aufgeladen zu werden.

Schweden will Straßen elektrifizieren

Von 2016 bis heute hat Trafikverket alle 3 Ladetechnologien in verschiedenen Teilen des Landes getestet. Dabei konzentrierte man sich vor allem auf Lkw und Busse, und zwar aus gutem Grund. Würde der Schwertransport zwischen den 3 größten schwedischen Städten nämlich elektrifiziert werden, würde das laut Berechnungen 1,2 Millionen Tonnen CO2 einsparen. Bis 2030 will die schwedische Regierung 2.000 Kilometer öffentliche Straßen elektrifizieren. Ab dann sollen in Schweden auch keine neuen Autos mit Verbrennungsmotor zugelassen werden.