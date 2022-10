Wie der Lärmschutz an Autobahnen deutlich effizienter wird

Lärmschutzwände gibt es in Österreich auf einer Länge von ungefähr 1400 Kilometern

Eine neuartige Schallschutztechnologie lässt Hoffnung für all jene aufkommen, die unter permanentem Verkehrslärm leiden. Die ASFINAG plant bereits einen Probebetrieb.

Verkehrslärm ist nicht nur ein Stress- und Unruhefaktor. Für Menschen, die entlang stark befahrener Straßen wohnen, stellt er sogar ein erhebliches Gesundheitsrisiko dar. Das deutsche Fraunhofer-Institut LBF und die österreichische ASFINAG sind nun auf eine Möglichkeit gestoßen, mit der man eine solche Lärmbelastung deutlich effizienter reduzieren kann. Hinter der sperrigen Bezeichnung "vibroakustische Metamaterialen" (VAMM) versteckt sich nämlich ein möglicher Meilenstein bei der Weiterentwicklung von Lärmschutztechnologie. In Schwingung versetzen Schall ist im Grunde nichts anderes als Luft, die vibriert und sich bewegt. Trifft der Schall nun auf eine Wand bedeutet das nicht, dass er dadurch verschwindet. Vielmehr prallt er ab und bewegt sich in andere Richtungen fort. Zusätzlich bringt er auch die Wand zum Schwingen.

So breitet sich Verkehrslärm entlang von Autobahnen aus © Kurier / Asfinag

Resonanzkörper absorbieren den Schall "Bestückt man eine solche Wand mit kleinen Resonanzkörpern, können die akustischen Vibrationen der Luft höchsteffizient an der Wand abgebaut werden", erklärt Sebastian Rieß, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Fraunhofer-Institut LBF im Gespräch mit der futurezone. Das Verkehrsrauschen liege hauptsächlich auf dem Frequenzband von rund 1.000 Hertz. Entsprechend angeordnete Resonatoren können in diesem Bereich ein so genanntes Stopp-Band erzeugen, das die Schallwellen bricht und eine weitere Ausbreitung verhindert. "Der Luftschall wird dabei in Körperschall umgewandelt und im Zuge dessen von den Resonatoren absorbiert und nicht weitergeleitet", sagt Rieß. Deutlich leiser Laborversuche mit dieser Neuentwicklung hätten die Erwartungen deutlich übertroffen, erklärt der zuständige ASFINAG-Projektleiter Peter Rath gegenüber der futurezone. Im Vergleich zu einer herkömmlichen Lärmschutzwand konnte mithilfe der Resonatoren eine Übertragungsreduktion von bis zu 20 Dezibel erreicht werden. Zum Vergleich: Eine Verminderung des Pegels um 6 Dezibel bedeutet bereits eine Halbierung der wahrgenommenen Lautstärke.

Diese Resonatoren absorbieren den Verkehrslärm © ASFINAG

Weniger Material notwendig Neben der effizienteren Schallreduktion gibt es noch einen weiteren Vorteil. "Um denselben Lärmschutz bieten zu können, ist der Materialeinsatz deutlich geringer", weiß Rath. Oder umgekehrt: Mit nur wenig mehr Materialeinsatz kann ein wesentlich höherer Lärmschutz erreicht werden. Außerdem ist ein kompletter Neubau der Schallschutzwände nicht zwingend notwendig. "Denkbar wäre etwa, dass solche Resonatoren modulartig über bereits bestehende Lärmschutzwände gelegt werden", erklärt der Projektleiter der ASFINAG. Probebetrieb geplant Nun geht es an die Umsetzung: Der Lärmschutz-Prototyp soll zu einem Standardprodukt weiterentwickelt und in weiterer Folge unter realen Bedingungen an stark befahrenen Straßen getestet werden. Zunächst muss aber herausgefunden werden, wie sich eine solche Lärmschutzwand wirtschaftlich am besten umsetzen lässt. Noch in diesem Herbst wird es eine entsprechende Ausschreibung geben, um Kooperationspartner ins Boot zu holen. Geplant ist, dass die hocheffiziente Lärmschutzwand ab 2025 auf der Schnellstraße S1 im Bereich Vösendorf erstmals probeweise eingesetzt wird.

Im Labor hat sich gezeigt, dass solche Resonatoren auf Lärmschutzwänden, den Verkehrslärm hocheffizient absorbieren können © Asfinag

Die Autobahn als Sonnenkraftwerk In Österreich gibt es aktuell mehr als 2.200 Autobahn- und Schnellstraßen-Kilometer. Rund 1.400 Kilometer davon werden von Lärmschutzwänden begleitet. Zusammengerechnet ergibt sich durch den Schallschutz eine Wandfläche von fast 5 Quadratkilometern. Diese enorme bereits verbauten Fläche eröffne aktuell auch neue Möglichkeiten in Sachen Nachhaltigkeit und Innovation, heißt es von ASFINAG-Vorstand Hartwig Hufnagl gegenüber der futurezone. "In Niederösterreich erzeugen wir etwa mit Fotovoltaik grünen Strom auf Lärmschutzwänden und in Tirol ist kürzlich die erste begrünte Öko-Wand entstanden." In diesem Sinne untersucht der österreichische Autobahnbetreiber derzeit, inwieweit sich Lärmschutzwände generell zur Gewinnung erneuerbarer Energie mithilfe von Solarpaneelen eignen. Das sieht auch das aktuelle Regierungsprogramm vor.

Eine Lärmschutzwand mit integrierten Photovoltaik-Paneelen © Asfinag