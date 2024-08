Wie man quälend heiße Parkplätze kühler gestalten kann

In vielen Fällen könnte man sie umgestalten , sodass sie ein kühleres Mikroklima erzeugen. Ganz so einfach ist die Sache aber nicht.

An kaum einem anderen Ort wird einem die zunehmende Hitze im Sommer bewusster als auf einem großen Parkplatz . Egal ob vor Supermärkten, Einkaufszentren oder Baumärkten: Wer aus dem Auto aussteigt, wird mit voller Wucht von der abstrahlenden Hitze getroffen und fragt sich vielleicht, warum man immer noch so viele dieser Asphaltwüsten vorfindet.

Im Wohnbau werden diese Bauformen auch oft verwendet. Bei Parkplätzen mit häufigen Stellplatzwechseln benötige man aber eine höhere Belastbarkeit . Außerdem sammeln sich dann auch mehr Schadstoffe an, und die dürfen nicht einfach in den Boden versickern.

Für Parkplätze gelten unterschiedliche Verschmutzungsklassen , von F1 (sauber) bis F5 (sehr verschmutzt). Ein typischer Supermarktparkplatz mit 25 Stellplätzen fällt etwa in die Kategorie F3. Große Autobahnparkplätze fallen in die Kategorie F4 oder F5. Je nach Einstufung gibt es unterschiedliche Filterauflagen . Um die müssen sich Unternehmen auch dauerhaft kümmern. Sickermulden muss man etwa pflegen. Alle paar Jahre müsste man etwa die oberste Schicht auswechseln.

Die einfachste Lösung für Unternehmen sei daher der "Burggraben", eine begrünte Sickermulde rund um die Asphaltfläche. Die Versickerungsanlagen, so lautet der offizielle Begriff, müssen so aufgebaut sein, dass sie Schadstoffe wie Reifenabrieb filtern und vom Grundwasser fernhalten können, erklärt Thomas Ertl , der Leiter des Instituts für Siedlungswasserbau, Industriewasserwirtschaft und Gewässerschutz an der Universität für Bodenkultur .

Die Überdachung mit PV-Modulen sei dann sinnvoll, wenn sie multifunktional genutzt werden kann. Aus wirtschaftlicher Sicht rentieren sie sich sonst kaum, sagt Gernot Stöglehner , Leiter des Instituts für Raumplanung, Umweltplanung und Bodenordnung an der BOKU : "Rein durch die Energieerzeugung ist das nicht finanzierbar." Die Kosten von PV-Modulen sinken, wirklich teuer sei aber die Tragkonstruktion . "Es braucht daher einen fundamentalen Zusatznutzen, wie Beschattung, Regenschutz etc."

Zweiteilige Bauweise wird einfacher

Bleibt man am Boden, könnte man bei der Gestaltung von Parkplätzen künftig vermehrt an die Auslastung denken, sagt Enzersdorfer. Supermärkte könnten etwa einen Teil ihres Parkplatzes asphaltieren und einen anderen Teil, der nur an starken Einkaufstagen, wie dem Freitag und dem Samstag, benutzt wird, mit Rasengittersteinen ausstatten. Momentan wird an einem neuen Regelwerk gearbeitet (ÖWAV Regelblatt 45), das solche geteilten Bauweisen einfacher macht.

Grundsätzlich finde bei Supermarktketten ein Umdenken statt, ist Enzersdorfer überzeugt. Auch Stöglehner ist positiv gestimmt: "Es tut sich einiges." Unternehmen, die eine Umgestaltung ihrer Parkplätze erwägen, rät er, möglichst schnell Bäume anzupflanzen und Versickerungsflächen zu schaffen, denn: "Die Klimakrise entwickelt sich rasant, es wird immer mehr Hitzetage geben. Bäume schützen, spenden Schatten, brauchen aber Zeit zum Wachsen."