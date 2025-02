Neue "Hyperschallplattform": Russischer Atomkreuzer wirft Reaktoren an

Der russische Atom-Schlachtkreuzer Admiral Nakhimov hat nach jahrelangen Verzögerungen erstmals beide Kernreaktoren erfolgreich wieder in Betrieb genommen. Wie die staatliche Nachrichtenagentur TASS unter Berufung auf eine anonyme Quelle berichtet, wurde der 2. Reaktor am vergangenen Sonntag aktiviert, nachdem der erste bereits Ende Dezember 2024 hochgefahren worden war, wie The War Zone schreibt.

Die russische Marine plant nun Tests auf Hoher See ab Sommer 2025, doch Expertinnen und Experten zweifeln an der Einhaltung des Zeitplans. Auch der geplante Zeitpunkt der Indienststellung im Jahr 2026 ist jedenfalls fragwürdig.

