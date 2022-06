Der “Start me up Tuesday” am 7. Juni 2022 widmet sich dabei dem aktuellen Thema “ Reshoring Electronics to Europe “, denn die Nachfrage im Bereich Elektronik wächst auch in Österreich. In Leoben oder Villach entstehen Hightech-Forschungs- und Produktionszentren und auch Start-ups aus dem Segment konnten sich in den vergangenen Monaten stark weiterentwickeln. Beim Fachevent wird dabei über die Herausforderungen gesprochen, Elektronik-Wertschöpfung zurück nach Österreich zu bringen.

Die “Start me up“-Veranstaltungsreihe an der FH Technikum Wien präsentiert einmal im Monat aktuelle Themen zwischen Wissenschaft, Hightech und Unternehmertum. „Die Idee dahinter ist, jungen Menschen mit praxisrelevanten Beispielen Karrierewege in Richtung Start-up und Gründung aufzuzeigen“, sagt Rafael Rasinger , Leiter des Bereichs Innovation, Scale-up & Networks an der FH.

Ab 17 Uhr präsentiert etwa Christopher Herrmann, Director of Operations AT&S, das neue Hightech-Research-Center, das der Leiterplatten-Global-Player derzeit in Leoben errichtet. Rostyslav Yavorskyi, CTO und Co-Founder des IoT-Scale-ups ToolsSense, gibt Einblicke in aktuelle Supply-Chain-Probleme und Andrea Rusconi, CTO der USound GmbH verrät, wieso der Markt für Mini-Lautsprecher in den vergangenen Jahren besonders schnell gewachsen ist.

Project Kitchen der FH wird vorgestellt

Studiengangsleiter Peter Rössler berichtet in seinem Vortrag außerdem über aktuelle Forschungsprojekte am FH Technikum Wien. Zudem wird beim “Start me up Tuesday” im großen Festsaal der Fachhochschule die Project Kitchen der FH vorgestellt. In dem Open Lab finden immer wieder Workshops statt, bei denen es primär ums Ausprobieren geht.

Nähere Informationen und Anmeldung zum “Start me up Tuesday” am 7. Juni 2022 gibt es hier.