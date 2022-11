Flugzeug krachte in Hochspannungsleitung, Passagiere 7 Stunden eingeklemmt

Die beiden Passagiere wurden in nahegelegene Traumazentren gebracht. Sie sind außer Lebensgefahr.

Am Sonntagabend ist ein Kleinflugzeug im US-Bundesstaat Maryland in Hochspannungsleitungen gekracht. 2 Menschen waren 30 Meter über dem Boden für 7 Stunden eingeklemmt, bis sie von den Rettungskräften befreit wurden.

Konkret war das Flugzeug gegen 17:30 Uhr gegen die Stromleitungen gekracht. Zunächst wurden die Stromkabeln abgeschaltet und die Maschine gesichert. Die Bergungsarbeiten wurden erst nach Mitternacht abgeschlossen.

120.000 Menschen ohne Strom

Die erste Person wurde um 00:25 Uhr aus der Maschine geholt, die zweite um 00:36 Uhr, berichtet Associated Press Die Verzögerungen wurden laut Scott Goldstein, Feuerwehrchef vom Montgomery County, von den Rettungskräften verursacht. Sie mussten sicherstellen, das in den Verteilerleitungen in der Nähe des Flugzeugs kein Strom vorhanden war.