Flugzeug lässt Abwasser ab, Fäkalien treffen Mann im Garten

An einem warmen Sommertag im Juli diesen Jahres genoss ein Mann die Zeit in seinem Garten. Doch plötzlich regnete es eine stinkende Flüssigkeit auf ihn herab. Der Mann wusste zunächst nicht was passiert war, bis er das Flugzeug direkt über ihn sah.

Er selbst, sein Garten, die Gartenmöbel und die Sonnenschirme waren überzogen von menschlichen Abfällen, Fäkalien und übelriechenden Flüssigkeiten. Zugetragen hat sich der Vorfall in der britischen Ortschaft Windsor, westlich von London.