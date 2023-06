Wie der Fortschritt der Technik die elektronische Musik prägte

Erste Versuche, Töne ohne akustische Instrumente durch elektronische Mittel zu erzeugen, gab es bereits in den 1920er-Jahren mit dem so genannten Theremin. Mit dem Fortschritt der Technologie erweiterten sich die Möglichkeiten, elektronische Musik zu erzeugen, rasant. Seit den 1980ern sind Synthesizer und Computer in der Popmusik allgegenwärtig. Das Technische Museum Wien hat mit der "Music Lounge" einen neuen Ausstellungsbereich geschaffen, der zu einem interaktiven Streifzug durch die Welt der elektronischen Musik lädt.