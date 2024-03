Französische Gemeinde überdacht Friedhof mit PV-Anlage

Zwei Fliegen mit einer Klappe schlägt eine kleine französische Gemeinde mit einem neuen Solarprojekt. Saint-Joachim im Naturpark Briere an der Loire im Westen Frankreichs liegt in einem sumpfigen Gebiet. Am Friedhof der 4.000-Einwohner-Siedlung wurde eine Möglichkeit gefunden, Regenwasser zu sammeln und es am Eindringen in den Boden zu hindern und gleichzeitig erneuerbare Energie zu erzeugen.

Überschwemmungen verhindern

Der Friedhof wird mit einer Photovoltaik-Anlage ausgestattet, die Besucher*innen Schatten spendet, Strom mit einer Leistung von bis zu 1,3 Megawatt erzeugt und Regenwasser für die Verwendung in einer nahen Sportanlage sammelt. Wie PV Magazine berichtet, soll die Anlage ihren Beitrag leisten, um Überschwemmungen am Friedhof zu verhindern.

