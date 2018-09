Google: Die allmächtige Datenkrake wird 20 Jahre alt

Ursprünglich hätte die darauf basierende Suchmaschine BackRub (Rückenmassage) heißen sollen – eine Anspielung auf die dem Algorithmus zugrundeliegenden Backlinks – stattdessen wählt man aber Google, eine falsche Schreibweise des Begriffes Googol. Das sollte das gewaltige Wissen der Suchmaschine verdeutlichen, denn ein Googol ist eine 1 mit 100 Nullen. Der Erfolg ließ nicht lange auf sich warten, binnen weniger Jahre trotzte man älteren Internet-Riesen und überstand problemlos das Platzen der Dotcom-Blase. Der Dienst wurde dermaßen populär, dass „googeln“ zum Synonym für Internet-Suche wurde und mittlerweile sogar in Wörterbüchern zu finden ist.

Geburtstag verschiebt sich

Selbst Google ist sich nicht so recht sicher, wann der Konzern eigentlich „Geburtstag“ hat. Die Domain google.com wurde bereits am 15. September 1997 registriert, das Unternehmen wurde offiziell am 4. September 1998 gegründet. 2003 feierte man den fünfjährigen Geburtstag offiziell am 8. September. 2004 wurde am 7. September gefeiert, im darauffolgenden Jahr wiederum am 26. September. Seit 2006 gilt jedoch der 27. September als der Google-Geburtstag. Die offizielle Begründung des US-Konzerns: Am 27. September 2002 wurde das erste Mal der Geburtstag des Konzerns mit einem Google Doodle gefeiert.