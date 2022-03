Google-Konto: So nimmt man seine persönlichen Daten mit ins Grab

Unser E-Mail-Konto ist gefüllt mit persönlichen Informationen, Rechnungen und sogar medizinischen Befunden. Dank Cloud Computing werden diese Daten wohl länger auf dieser Welt bestehen bleiben, als wir selbst. Was mit ihnen nach unserem Tod passieren wird, können wir zum Teil aber kontrollieren.

Wer einen Google-Account hat und Gmail nutzt, kann diesen im Vorfeld so einrichten, dass er sich selbst zerstört, nachdem man ins Gras gebissen hat. Zur Anwendung kommt der Google Kontoinaktivität-Manager. Zwar weiß Google nicht direkt, wann man verstorben ist, kann aber aufgrund einer Inaktivität darauf schließen. Der Kontoinaktivität-Manager tritt also erst in Kraft, wenn sich Nutzer*innen für eine bestimmte Zeit nicht in ihr Google-Konto eingeloggt haben.

Daten löschen in 3 Schritten

Das Einrichten des Kontoinaktivität-Managers geht sehr rasch und benötigt nur drei Schritte. Um festzulegen, was mit den persönlichen Daten passieren soll, falls man seinen Google-Account nicht mehr nutzen kann, geht man auf den Kontoinaktivität-Manager und klickt auf "Starten".