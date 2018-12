Google-Trends: Danach hat Österreich 2018 gesucht

Das Ranking der Smartphones wird vom iPhone XS (futurezone-Test) vor dem Huawei Mate 20 Pro (futurezone-Test) und dem iPhone X (futurezone-Test) angeführt.

„Was ist Liebe?“

Aber auch alltägliche Fragen fanden Eingang in den Google-Jahresrückblick. Was in Wien los ist, wollten die Österreicher ebenso von Google wissen wie Antworten auf die Fragen „Was soll ich kochen?“ oder „Sodbrennen was hilft?“. Bemerkenswert ist vielleicht auch, dass die Frage „Was ist Liebe?“ auf Platz neun der „Was…?“-Fragen rangiert.

Auf großes Interesse stießen laut Google auch die Anzahl der Längengrade einer Zeitzone, das Wetter und wie man einen Granatapfel isst. Wissen wollten die Leute auch, wie Netflix funktioniert und wie viele Wochen ein Jahr hat.