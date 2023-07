Bau des größten Atomkraftwerks der Welt hat begonnen

Der kanadische Energieversorger Bruce Power hat mit dem Bau des künftig potenziell größten Atomkraftwerks begonnen. Das Unternehmen wird nun eine Umweltverträglichkeitsprüfung durchführen, um die Kapazität seines Kraftwerks in Ontario, der bevölkerungsreichsten Provinz Kanadas, um bis zu 4,8 Gigawatt zu erweitern. Aktuell verfügen die 8 Reaktoren des Kraftwerks über etwa 6,2 Gigawatt und liefern der Provinz 30 Prozent des Stroms.

Mit der Erweiterung wäre das Atomkraftwerk größer als das bisher weltgrößte japanische Kashiwazaki-Kariwa-Kraftwerk. Dieses verfügt über 7 Reaktoren und mehr als 8 Gigawatt Kapazität. Generell geht man davon aus, dass kohlenstrofffreie Kernenergie eine ausschlaggebende Rolle im Kampf gegen den Klimawandel spielen könnte. „Neue Kernenergie wird für den Aufbau des sauberen Netzes der Zukunft wesentlich sein“, sagte etwa Todd Smith, Energieminister in Onatrio.

Erstes Kernkraftwerk seit 3 Jahrzehnten

Generell plant Kanada bis 2035 ein Netto-Null-Stromnetz. Das Bruce Projekt wäre laut Financial Post das erste konventionelle Kernkraftwerk in der Provinz seit 3 Jahrzehnten. Daneben arbeitet auch der Versorger Ontario Power Generation an der Entwicklung eines neuartigen fortschrittlichen Reaktors.