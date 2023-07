Geheime Details: Großbritannien analysiert erbeutete russische Waffen

Der britische Admiral Sir Tony Radakin gab in einer Presseaussendung an, dass solche Untersuchungen wichtig wären. ""Es ist wirklich wichtig, dass wir dieses Wissen teilen, wenn wir in den Besitz von russischer Ausrüstung oder von Ausrüstung anderer Nationen kommen, die in Zukunft eine Gefahr für uns sein könnte", gibt er an. Man wolle genau verstehen, wie die Ausrüstung funktioniert, welche Schwachstellen es gibt, wie man sich selbst besser schützen oder wie man die feindliche Kommunikation stören kann.

Mehrere russische Waffen und Systeme erbeutet

Genaue Details zum untersuchten Kriegsgerät gibt es nicht. Während des Krieges wurden allerdings mehrere russische Panzer, Ausrüstung zur elektronischen Kriegsführung und Luftabwehrsysteme erbeutet. Einige Panzer wurden auch bereits zur Untersuchung in die USA geschickt.