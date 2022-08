Hacker knackt Traktoren von John Deere und spielt Doom drauf

Kein einfacher Hack, Hardware-Eingriff notwendig

Doch freilich geht es dabei nicht nur um Spaß. Der Hack von „Sick Codes“ ist durchaus aufwendig, er tüftelte monatelang daran. Konkret konnte er am Ende die Traktoren-Modelle 2630 und 4240, die weit verbreitet sind, übernehmen und von der digitalen Sperre befreien, also einen „Jailbreak“ des John-Deere-Systems vollziehen. Für die Übernahme war auch ein Eingriff in die Hardware notwendig, in dem er eigene Module an die Hauptplatine des Bedienterminals anbringen musste.

„Ich habe im Februar begonnen, mich damit zu beschäftigen und bin dann dran geblieben. Der Hack ist sehr kompliziert, aber er beinhaltet keine Modifikationen der John-Deere-Software. Ich habe lediglich meinen eigenen Code hinzugefügt, sowie Open-Source-Code von Fedora Linux“, erklärt Sick Codes im Gespräch.

„Traktoren zu hacken hat für mich wie eine massive Herausforderung ausgesehen. Und als Hacker liebe ich Herausforderungen, andernfalls langweile ich mich“, so Sick Codes zu seiner Motivation. Mit Landwirten habe er sich vor seinem Hack eigentlich nicht unterhalten, so der Hacker, der in seiner Freizeit am liebsten Motorrad fährt, wie er verrät.