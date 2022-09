Hacker lösen einen riesigen Taxi-Stau in Moskau aus

Alle verfügbaren Wagen wurden am Donnerstagnachmittag gleichzeitig zu einer Adresse am Kutusow-Prospekt geschickt, einer Hauptstraße Moskaus.

Unbekannte Hacker haben den größten Taxi-Dienstleister Moskaus gehackt. So haben sie einen gigantischen Verkehrsstau ausgelöst.

Betroffen war das Taxiunternehmen Yandex Taxi, das zum russischen Internet-Konzern Yandex gehört. Das Unternehmen betreibt auch eine in Russland sehr beliebte Suchmaschine und wird als “russisches Google” bezeichnet.

Sicherheitssysteme überwunden

In der 12-Millionen-Metropole sind einige Taxis unterwegs, die am Donnerstag für etwa 40 Minuten den 8- bis 10-spurigen Kutusow-Prospekt komplett blockierten. Selbst eine schnelle Reaktion des Unternehmens konnte das nicht mehr verhindern. Manche Taxifahrer*innen gaben sogar an, fast 3 Stunden im Stau gestanden zu sein.

Noch ist nicht klar, wie sich die Angreifer*innen Zugriff zu den Systemen von Yandex Taxi verschaffen konnten. Eigentlich sollte ein Algorithmus bei Yandex Taxi falsche Taxibestellungen erkennen und blockieren. Das Sicherheitssystem hat aber in diesem Fall aus unbekannten Gründen nicht funktioniert. Das Unternehmen versprach, seine Systeme nachzubessern.

Gruppe hinter dem Hack noch unbekannt

Angesichts des Kriegs in der Ukraine kann man vermuten, dass durch den Hack die Stimmungslage der Bevölkerung in Moskau unter Probe gestellt werden sollte. Auf Twitter soll sich das Anonymous-Kollektiv zu dem Hack bekannt haben. Anonymous trat bereits seit Beginn des russischen Angriffskriegs als Unterstützer der Ukraine auf.