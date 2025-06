Nova Rock, Pride Parade: Was passiert, wenn das Handynetz überlastet ist?

Bei Großveranstaltungen kommen Funkzellen oft an ihre Kapazitätsgrenzen. Wir erklären, warum SMS oft trotzdem funktionieren.

Sommer, Sonne, Festival: Das bedeutet mehrere hunderttausend Besucherinnen und Besucher, quasi alle mit Smartphone in der Tasche. Wenn diese gleichzeitig Konzertvideos auf Social Media teilen, sich per geteiltem Live-Standort auf dem Gelände wiederfinden oder einfach nur ein paar Nachrichten auf WhatsApp verschicken wollen, kommt das Handynetz womöglich an seine Grenzen.

Das gilt einerseits für Festivals wie das gerade laufende Nova Rock, das abseits eines Ballungsraumes mit entsprechender Mobilfunkkapazität stattfindet. Andererseits ist auch das dichte städtische Mobilfunknetz nicht für Großveranstaltungen wie die Vienna Pride Parade ausgelegt.

Doch was passiert eigentlich, wenn das Handynetz überlastet ist? Und wie kann man unter Umständen trotzdem per Smartphone kommunizieren?

Mehr als 19.000 Mobilfunkstationen in Österreich

In Österreich gibt es derzeit 19.175 sogenannte Makro-Mobilfunkstationen. Das sind die auf Dächern oder Masten sichtbaren Anlagen, die jeweils eine Funkzelle versorgen. Dazu kommen ungezählte kleinere in Bürogebäuden, Tiefgaragen oder Einkaufszentren.

„Die Funkzellen im ländlichen Gebiet versorgen ein deutlich größeres Gebiet als in der Stadt“, erklärt Gregor Wagner, Pressesprecher des Forum Mobilkommunikation (FMK), der österreichischen Interessenvertretung der Mobilfunkbranche. Denn weil sich in der Stadt viel mehr Nutzerinnen und Nutzer auf engem Raum bewegen, braucht es dort für gute Netzabdeckung mit hoher Bandbreite viele kleine Funkzellen.

Wie Handyempfang funktioniert

Innerhalb einer Funkzelle verbindet sich ein Smartphone mit der Mobilfunkstation. Verschickt man eine Nachricht, werden die entsprechenden Datenpakete zunächst vom Smartphone an die Mobilfunkstation geschickt.

Von dort werden sie dann an eine Vermittlungsstelle des Mobilfunkanbieters weitergeleitet. Anschließend werden die Datenpakete an die Mobilfunkstation geschickt, die dem Empfänger am nächsten ist und schließlich auf das entsprechende Smartphone übertragen.