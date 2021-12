Wieder Sicherheitslücken in Herzschrittmachern gefunden

Auf der Online-Konferenz RC3 zeigten zwei Sicherheitsforscher, wie sie Cardio-Geräte unter die Lupe genommen haben.

Medizingeräte wie Herzschrittmacher oder Heimmonitore bleiben oft lange im Betrieb, denn sie benötigen aufwendige Zertifizierungen. Damit sich das für Hersteller auszahlt, können diese Geräte nicht alle paar Jahre wieder ausgetauscht werden. Herzschrittmacher sind zudem in Menschen implantiert, und auch hier wäre es nicht sinnvoll, alle Jahre erneut Operationen durchzuführen, um diese auszutauschen. Umso wichtiger ist es, dass die Geräte nicht nur einwandfrei funktionieren, sondern dass sie auch sicher sind - und zwar in mehrfacher Hinsicht.



Seit Jahren stehen die Geräte daher im Visier von Hacker*innen und Sicherheitsforscher*innen, die sie auf Schwachstellen untersuchen. Zwei PhD-Studenten von der Münster Universität of Applied Sciences und dem Max Planck Institute in Bochum präsentierten am Dienstag auf der Remote Chaos Experience (RC3) des Chaos Computer Clubs (CCC) ihre Ergebnisse. Die beiden meldeten die Sicherheitslücken, die sie gefunden hatten, nicht nur an die Hersteller*innen, sondern erzählten auch über ihre Erfahrungen.

© Screenshot/rC3

Patient*innen könnten Schaden davontragen Die beiden haben sich Produkte der Firmen Medtronic, Boston Scientific und Biotronik näher angesehen. Darunter befanden sich neben Herzschrittmachern auch Heim-Monitore sowie die jeweiligen Monitore, die Ärzt*innen in Krankenhäusern sehen, wenn sie auf Patientendaten zugreifen, um diese auszuwerten und zu überwachen. Die beiden haben sich die Geräte genauer angesehen. „Da sind zumeist sehr angepasste Teile drin. Chips, die nicht beschriftet sind und die direkt auf die Platine draufgelötet wurden. Da sind Analysen ziemlich schwer“, so der Sicherheitsforscher, der sich e7p nennt.



Bei manchen Hersteller*innen konnten Zugriffscredentials ausgelesen, bei anderen das Verschlüsselungspasswort über ein Blogposting identifiziert werden. „Wir haben einige Sicherheitslücken in verschiedenen Geräten gefunden. Patient*innen könnten davon Schaden tragen, wenn therapierelevante Daten manipuliert werden“, sagt e7p im Vortrag. Allerdings sei am Ende „ein Doktor dazwischen“. „Wenn etwas zu falsch ist, gibt es hoffentlich einen zweiten Gesundheitscheck“, so die Annahme.



Die Hersteller*innen hätten ihre Forschungsergebnisse „sehr ernst“ genommen, heißt es. Das ist anders, als manche Sicherheitsforscher in der Vergangenheit beschrieben haben. So war es bereits vorgekommen, dass Hersteller gar ein Update verweigert hatten, obwohl sie von Lücken Bescheid gewusst hatten. „Es braucht auf jeden Fall reguläre Software-Updates“, so e7p. „Außerdem wäre es sinnvoll, wenn bei der Produktentwicklungsphase bereits Ärzt*innen eingebunden werden“, sagt der Forscher. Außerdem werde empfohlen, immer die „neueste Krypto“ zu verwenden, um die Sicherheit der Daten zu gewährleisten.