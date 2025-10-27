Kampfflugzeug rammt beinahe fahrende Autos bei Notlandung

27.10.2025

Die OA-1K Skyraider II basiert auf einem zu landwirtschaftlicher Nutzung konzipierten Sprühflugzeug.

Eine OA-1K Skyraider II des U.S. Air Force Special Operations Command ist kürzlich notgelandet. Dabei ist fast mit Autos kollidiert, die auf einer mehrspurigen Straße gefahren sind. Der Zwischenfall hat sich nahe des Will Rogers International Airports in Oklahoma zugetragen. Jetzt sind Dashcam-Aufnahmen aus einem Tesla aufgetaucht, die zeigen, wie knapp die Maschine bei ihrer Notlandung Fahrzeuge verfehlte.

Fotos vom beschädigten Flugzeug, das in einem Feld liegt, verbreiteten sich schon zuvor rasch in sozialen Medien. Die Oklahoma Air National Guard hat eine Untersuchung der genauen Unfallursachen eingeleitet.

Das USSOCOM ist die übergeordnete Kommandoeinrichtung der Spezialeinheiten der US-Streitkräfte. Dazu gehören etwa die Navy Seals, Delta Force und Green Berets. Das Flugzeug war auf einem Trainingsflugs, als es ins Feld stürzte. Die beiden Insassen, ein ziviler Mitarbeiter und ein aktiver Militärangehöriger, blieben unverletzt. Air Tractor Der OA-1K Skyraider II ist ein neu eingeführtes leichtes Angriffsflugzeug, das auf dem landwirtschaftlichen Sprühflugzeug Air Tractor AT-802 basiert. Das Modell ist in militärischer Ausführung mit moderner Sensorik und Kommunikationssystemen sowie Waffen ausgestattet. ➤ Mehr lesen: Sprühflugzeug wird neuer Kampfflieger der US Special Forces