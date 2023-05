Kim Jong-un inspiziert ersten nordkoreanischen Spionagesatelliten

Kim habe laut der nordkoreanischen Nachrichtenagentur KCNA vergangenen Dienstag das zuständige Komitee für Satellitenstarts besucht und anschließend gemeinsam mit seiner Tochter Ju Ae den sogenannten „ Military Reconnaissance Satellite No. 1 “ inspiziert. Dieser sei nun "zum Verladen bereit", hieß es seitens KCNA.

© APA/AFP/KCNA VIA KNS/STR

Kim kritisiert "Konfrontationspolitik" des Westens

Bereits vor einem Monat hatte der Machthaber angekündigt, dass der Bau des „Military Reconnaissance Satellite No. 1“ abgeschlossen sei. Nähere Details zum Start oder weiteren Satelliten hatte Nordkorea damals nicht an die Öffentlichkeit weitergegeben. Laut KCNA sei der Spionagesatellit eine Reaktion der Diktatur auf die "Konfrontationspolitik" der USA und Südkoreas.

Seit längerem zweifeln Expert*innen allerdings daran, dass Nordkoreas Satellitenprogramm so rasch voranschreitet, wie es die diktatorisch kontrollierten Medien darstellen. Im Dezember 2022 erklärte Nordkorea etwa, es habe einen "wichtigen Test" für die Entwicklung eines Spionagesatelliten beendet. Damals veröffentlichten nordkoreanische Medien vermeintliche Bilder, die der Satellit aufgenommen haben soll. Ihre Qualität war allerdings so schlecht, dass an ihrer Authentizität gezweifelt wurde.