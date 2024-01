Link-Verlauf: Neue Facebook-Einstellung wirft Fragen auf

"Never lose a link again" - also nie mehr einen Link verlieren. So bewirbt Facebook eine neue Einstellungsmöglichkeit an, die zahlreiche Fragen aufwirft, für einige Verwirrung sorgt und auf der Illusion eines verbesserten Datenschutzes aufbaut. Als "Link History" wird die neue Funktion bezeichnet.

Klickt man in der Facebook-App auf einen Link, wird dieser im integrierten Browser geöffnet. Mit der neuen Funktion sollen Facebook-User*innen Zugriff auf eine Liste haben, in der all die besuchten Webseiten aufgeschlüsselt sind.

Gleichzeitig gewährt man damit aber auch Facebook beziehungsweise der Mutter-Firma Meta Zugriff auf diese Informationen. Wer das nicht will, kann die Link-History auch deaktivieren. In diesem Fall verspricht Facebook diese Daten innerhalb von 90 Tagen zu löschen.

