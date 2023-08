Wegen schwerer Vorwürfe: Berühmter Tech-YouTuber macht Pause

Linus Sebastian, der YouTuber hinter dem berühmten Kanal Linus Tech Tips (LTT) wird vorübergehend keine neuen Videos mehr posten. Das geht aus einem Bericht von TheVerge hervor. Grund dafür sind schwere Anschuldigungen vonseiten des YouTube-Kanals Gamers Nexus (GN) gegen ihn. Unter anderem sollen LTT und die Linus Media Group (LMG) manipulativ vorgehen.

LTT und LMG würden laut GN mit schlechten Daten und Schlussfolgerungen „auf unvorsichtige, unverantwortliche Weise“ handeln. „Diese Handlungen können im schlimmsten Fall das Lebenswerk einer Person beeinträchtigen oder - in den häufigeren Fällen - einfach die Verbraucher in die Irre führen“, sagt Steve Burke von GN in einem Video.