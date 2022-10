Lufthansa verbietet AirTags im Koffer, erlaubt sie jetzt doch

Die Lufthansa hatte angenommen, dass die winzigen CR2032-Knopfzellen und Bluetooth-Low-Energy-Sender (BLE) in den Apple-Geräten nach den Richtlinien der Zivilluftfahrt-Organisation (ICAO) als „gefährliche Güter“ eingestuft sind. Generell funktionieren die AirTags mit der gängigen Knopfzelle so, dass sie in regelmäßigen Abständen ein Bluetooth-Signal aussenden. Dieses wird von allen iPhones in der Umgebung empfangen. Sie schicken den Standort verschlüsselt an Apple weiter. Der oder die Nutzer*in kann so ihren getrackten Koffer oder ein anderes Objekt orten.