Erster M1 Abrams in der Ukraine zerstört

Der M1 Abrams gilt als einer der leistungsstärksten Panzer der Welt. Deswegen ist er auch eine wertvolle Ergänzung für die ukrainischen Streitkräfte in der Abwehr Russlands.

Insgesamt 31 Stück wurden dem Land von den USA zur Verfügung gestellt. Zuletzt gab es Berichte, wonach die Panzer erstmals in Kampfhandlungen zum Einsatz kamen. Und nun tauchen erste Meldungen auf, wonach das erste Exemplar in der Ukraine zerstört wurde.

➤ Mehr lesen: Erstes Video zeigt ukrainischen M1 Abrams im Gefecht

So kursieren Bilder und Videos, die einen brennenden Abrams zeigen. Aufgenommen worden sein sollen sie in der Nähe der Stadt Awdijiwka in der ostukrainischen Region Donezk.