Wenn eine Frau so gut Fußball spielen könnte wie Mbappe

Diese Szenen lassen die Herzen von Fußball-Fans höher schlagen. Das französische Nationalteam mit all seinen Stars kombiniert traumhaft , schießt wunderschöne Freistöße in die Torecke und sorgt für Begeisterung im Stadion. Aber spielen hier wirklich Kylian Mbappe , Antoine Griezmann und Co. oder ist alles nur geklaut - von Frauen? Der französische Mobilfunker Orange sorgt mit einem Werbespot für Überraschung .

Frauenfußball-WM ab 20. Juli

"Nur die Les Bleus können uns diese Emotionen geben", heißt es im Video. "Aber das ist nicht das, was du gerade gesehen hast." In Wirklichkeit stammen die Spielszenen von Spielerinnen wie Sakina Karchaoui und Selma Bacha, die am 23. Juli mit dem französischen Team ihr erstes Match bei der kommenden Fußball-Weltmeisterschaft der Frauen gegen Jamaica austragen. Die WM beginnt am 20. Juli mit dem Match Neuseeland gegen Norwegen. Das Finale wird am 20. August in Australien stattfinden.