Mann trug gestohlene Kleidung: Kofferdieb mit Airtag gefunden

Ein Reisender fand seinen Koffer nicht am Gepäckband, sondern in einem verlassenen Gebäude unweit des Flughafens LAX wieder.

Er hatte jedoch vor seiner Reise einen AirTag im Inneren seines Trolleys angebracht. Dadurch konnte er verfolgen, wie sich sein Gepäck schnell aus dem Flughafengebäude zum Parkplatz bewegte.

Daniel Scott aus West Hollywood war vor gut 2 Wochen von Salt Lake City heim nach Los Angeles geflogen. Bei der Gepäckausgabe angekommen stellte sich heraus, dass sein Koffer verschwunden war.

Verlassenes Gebäude

Scott sprintete hinterher: „Als ich beim Uber-Parkplatz angekommen war, sah ich, dass er sich weiterbewegte und schon auf der anderen Straßenseite war. Zu diesem Punkt wusste ich, dass jemand meinen Koffer gestohlen haben musste“, sagt er gegenüber NBC Los Angeles.

Die Bewegung des AirTags hielt ein paar hundert Meter weiter an, bei einem verbarrikadierten verlassenen Gebäude. Herbeigerufene Polizeibeamte leuchteten mit Taschenlampen durch die Glasfassade. „Ich sah den Mann, der meine Kleidung trug – meine Schuhe, mein Hemd, meine Hose“, beschrieb Scott.

Großteil wiedergefunden

Nachdem die Polizei das Gebäude geräumt hatte, konnte der Bestohlene hineingehen, um nach seinem Koffer zu suchen. Er fand ihn aufgeschnitten, der Inhalt über mehrere Räume verteilt.

Scott konnte nach eigenen Aussagen etwa 90 Prozent seiner Habseligkeiten zusammensammeln. Er empfiehlt anderen Reisenden, ihr Gepäck zur Sicherheit auch mit einem AirTag auszustatten.