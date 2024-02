Mark Zuckerberg taucht bei UFC-Titelkampf auf

Dass Mark Zuckerberg ein Fan von Martial Arts ist und auch selbst einige Kampfsporterfahrung hat, ist nichts Neues. Dass er bei einem UFC-Kampf auftaucht, ist also auch nicht ungewöhnlich. Sein Besuch eines Titelkampfes am Samstagabend sorgt dennoch für Aufsehen. Der Facebook-CEO war Teil des Betreuerteams von Titelverteidiger Alexander Volkanovski beim Event UFC 298 .

Kein Glück gebracht

Wie Independent berichtet, war Zuckerberg in einem Trainingsanzug in Volkanovski-eigenem Design in der Ecke des Kämpfers zu sehen. Glück brachte der Auftritt dem australischen UFC-Kämpfer jedoch nicht. Er unterlag dem Georgier Ilia Topuria nach einem Knockout in Runde 2 des Kampfes, bei dem es um den Weltmeistertitel im Federgewicht ging. Zuckerberg konnte neben dem Hauptkampf aber noch weitere Kämpfe als Zuseher verfolgen, bei denen er die Kontrahenten energisch anfeuerte.

