Millionen-Strafe für Cruise, weil Robotaxi Frau überfahren hat

Der tragische Unfall kostete Cruise seine Flotten-Lizenz. Nun musste der Robotaxi-Betreiber tief in die Tasche greifen.

Laut einem Insider, der mit Fortune sprach, muss Cruise nun in einem Vergleich bis zu 12 Millionen Dollar zahlen, weil ein Cruise-Robotaxi im Oktober 2023 eine Fußgängerin in San Francisco erfasst hatte und diese dadurch schwer verletzt wurde. Der Deal wurde bereits Anfang 2024 fixiert. Die betroffene Frau wurde mittlerweile aus dem Krankenhaus entlassen. Details zu ihrem Gesundheitszustand sind bisher nicht bekannt.

Der tragische Unfall mit dem Robotaxi passierte an einem Fußgängerübergang. Bevor die Frau von dem Cruise-Fahrzeug erfasst wurde, wurde sie bereits von einem anderen Fahrzeug angefahren. Die Frau kam anschließend vor dem Fahrzeug zu liegen. Das Cruise-Taxi erkannte die Frau zwar und bremste stark ab, aber es war zu spät – die Frau wurde trotzdem überfahren. Das Taxi probierte dann ein spezielles Sicherheitsmanöver und fuhr 6 Meter mit einer Geschwindigkeit von etwa 11 km/h. Die Fußgängerin steckte währenddessen unter dem Auto fest.

Unfall hatte dramatische Folgen für Cruise

Nach dem Vorfall wurde die Lizenz für die gesamte US-Flotte von Cruise in Kalifornien aufgehoben und der CEO Kyle Vogt trat zurück. Weitere 9 Mitarbeiter wurden gefeuert, ebenso wie ein Viertel der Belegschaft.

Im Vormonat gab Cruise bekannt, dass es wieder mit dem Testen von Robotaxis anfangen will. Bei den anstehenden Tests in Phoenix, Texas, sollen jedoch Sicherheitsfahrer*innen mit im Auto sitzen. Es ist ein wichtiger Schritt für das Unternehmen, seine Robotaxi-Flotte wieder in Betrieb zu nehmen.

