Mückstein warnt vor Kryptowährungen

Laut Wolfgang Mückstein, Bundesminister für Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (BMSGPK), sind Kryptowährungen aufgrund der regelmäßigen und starken Kursschwankungen weder als Zahlungsmittel noch als Anlageinstrumente geeignet, wie er in seiner Beantwortung einer parlamentarischen Anfrage aus der Feder der FPÖ-Abgeordneten Peter Wurm, Walter Rauch, Christian Ries und Peter Schmiedlechner und anderen schreibt.

In den vergangenen Monaten gab es wieder starke Bewegungen am Krypto-Markt. Während ein Bitcoin im April noch mehr als 60.000 Dollar wert war, fiel er in diesem Monat teilweise unter 30.000-Dollar-Marke. Grund für diese Schwankungen sind oft Äußerungen zu oder Nennungen von Kryptowährungen, etwa seitens Politik oder von Prominenten wie Elon Musk. Die futurezone hat berichtet.

Mückstein ergänzt, dass durch Kryptowährungen auch ein hohes Betrugsrisiko bestehe: "Die hohe Volatilität erleichtert es Betrüger:innen, Verbraucher:innen, mit dem Versprechen schneller, hoher und vermeintlich sicherer Kursgewinne zu täuschen“, schreibt er. Durch die "Aussicht auf schnelle und hohe Gewinne" würden Konsument*innen Vorsichtsmaßnahmen gelegentlich vernachlässigen.