Musk feuert Twitter-Mitarbeiter, weil er ihm die Wahrheit sagt

Elon Musk ist, höflich ausgedrückt, ein eher wankelmütiger Vorgesetzter. Das musste nun auch ein Ingenieur bei Twitter erleben, den Musk wegen einer Aussage direkt feuerte. Begonnen hat alles mit der sinkenden Twitter-Reichweite des Milliardärs, wie Platformer berichtet.

Zuvor beklagten mehrere rechte Accounts, dass ihre Reichweite durch die neuesten Twitter-Änderungen reduziert wurde. Auch bei Musks Account gingen die Interaktionen, also Likes, Shares und Kommentare, zurück, weshalb er ein Experiment gestartet hat. Bereits vergangene Woche stellte der Twitter-CEO seinen Account vorübergehend auf "privat". Dadurch waren seine Tweets nicht mehr öffentlich sichtbar, sondern konnten nur von seinen 128 Millionen Followern gelesen werden.

Musk wollte so evaluieren, ob sich dadurch seine Reichweite erhöhen würde. Das basiert auf einer Theorie, die ein paar der betroffenen, konservativen Twitter-User*innen aufgestellt hatten. Demnach würden private Accounts eine höhere Reichweite haben, weil die Tweets allen Follower*innen gezeigt werden. Bei öffentlichen Accounts mit konservativen und rechten Inhalten würde Twitter angeblich die Sichtbarkeit einschränken, um die Tweets vor einer breiten Masse "zu verstecken".

Musk wollte Antworten von Mitarbeiter*innen

Am Dienstag wurde mit einer Gruppe von Twitter-Mitarbeiter*innen besprochen, was am Rückgang der Reichweite dran ist. Einer der beiden verbliebenen Hauptingenieure bei Twitter gab dabei eine Erklärung ab, die Musk überhaupt nicht gefiel.