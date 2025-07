Musk will Partei gründen, Trump droht mit Ende von SpaceX

Musk hat in einer Reihe von Social-Media-Post gegen das von US-Präsident Donald Trump vorangetriebene Steuer- und Ausgabengesetz gewettert. Er spricht dabei auch eine Drohung gegen Abgeordnete aus. "Jedes Mitglied des Kongresses, das mit der Reduzierung der Regierungsausgaben geworben und dann sofort für die größte Schuldenerhöhung in der Geschichte gestimmt hat, sollte sich schämen!", schreibt Musk auf X .

Nach dem gewaltigen Streit vor einigen Wochen ist es um die ehemalige Freundschaft zwischen Elon Musk und Donald Trump recht ruhig geworden. Dass die beiden friedlich koexistieren werden, war aber eigentlich nie eine naheliegende Option. Spätestens seit den letzten Drohungen in der Nacht auf Dienstag ist klar: Aus den engen Freunden wurden erbitterte Feinde .

Musk könnte eigene Partei gründen

"Und sie werden ihre Vorwahl im nächsten Jahr verlieren, wenn es das letzte ist, was ich auf dieser Erde tue." In einem weiteren Post kritisierte er eine angebliche "Einheitspartei" der Demokraten und Republikaner: "Es ist offensichtlich (...) dass wir in einem Ein-Parteien-Land leben - der Schweinchen-Dick-Partei!"

Gleichzeitig betonte Musk, dass die USA eine Alternative bräuchten. "Wenn dieses irrsinnige Ausgabengesetz verabschiedet wird, wird am nächsten Tag die 'America Party' gegründet", schreibt der Tesla-CEO in einem Posting auf X. Es sei Zeit für eine neue politische Partei, die sich tatsächlich um die Menschen sorgen würde, heißt es einem anderen Post.

