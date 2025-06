Rückzieher: Trump-Phone ist jetzt doch nicht "Made in USA"

Vergangene Woche hat die Trump Organization ein eigenes Smartphone samt Mobilfunktarif vorgestellt. Beworben wurde das Handy mit "Made in USA". Es war schnell klar, dass das nicht stimmen kann. Es gibt in den USA einfach keine Smartphone-Fabriken.

Dieser Umstand dürfte nun auch bis zu den Trumps vorgedrungen sein. Denn irgendwann in den letzten Tagen ist die Behauptung "Made in USA" von der Website verschwunden. Stattdessen ist dort derzeit zu lesen "American-Proud Design" - was immer das auch heißen soll.

➤ Mehr lesen: “Mount Everest der Korruption”: Kritik an Trumps Krypto-Dinner

Amerikanische Hände

Außerdem wird das T1 Phone mit folgenden Worten beschrieben: "The T1 Phone isn’t just powerful - it’s brought to life right here in the USA. With American hands behind every device." Es soll also in den USA zum Leben erweckt werden und hinter jedem Gerät sollen amerikanische Hände stecken.