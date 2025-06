Das "Made in USA" Trump-Smartphone kommt aus China

Mit einem überteuerten Handy-Tarif und einem fragwürdigen Smartphone will Trump seinen Anhängern das Geld aus der Tasche ziehen.

Donald Trump lässt keine noch so unverschämte Gelegenheit aus, finanziell von seiner Präsidentschaft zu profitieren und seinen Anhänger das Geld aus der Tasche zu ziehen. Die Trump Organization, die aktuell von seinen Söhnen geführt wird, hat einen eigenen Mobilfunktarif sowie ein Trump-Handy vorgestellt.

Wie könnte es anders sein, steht bei der Vermarktung der Patriotismus im Mittelpunkt. Das goldene T1 Phone sei "Made in the USA", wie in der Beschreibung mit Großbuchstaben angegeben wird. Das Motto scheint zu sein: Wenn Apple kein US-iPhone zustande bringt, dann machen wir es selber.

Das wirft jedoch einige Fragen auf: Denn es gibt in den USA weder eine Produktionsanlage für Smartphones, noch das notwendige Know-how dafür. Wird das Trump-Phone etwa importiert? Vielleicht sogar aus China?

