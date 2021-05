Netflix veröffentlicht Teaser für Stranger Things 4

"Eleven, hörst du zu?" heißt es im ersten Teaser zur 4. Staffel von Stranger Things. In der einminütigen Vorschau sind Szenen aus der selben Einrichtung zu sehen, aus der die Heldin Eleven (Millie Bobby Brown) in Staffel 1 entkommen konnte. Gefragt, ob sie auch zuhört, wird Eleven vom Gegenspieler der Gang und Hauptantagonisten, Dr. Martin Brenner. Auch andere Kinder mit übernatürlichen Fähigkeiten könnten in den nächsten Staffel eine Rolle spielen.