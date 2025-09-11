Niederländischer Hyperloop schafft Spurwechsel mit Rekordgeschwindigkeit

11.09.2025

Hardt Hyperloop berichtet von einem erfolgreichen Test seiner Hyperloop-Technologie.

Das Konzept des Hyperloops sieht vor, dass eine Magnetschwebebahn in einer Vakuumröhre fährt. Aufgrund des extrem geringen Reibungswiderstandes sollen damit Geschwindigkeit nahe der Schallgeschwindigkeit möglich sein. Bis ein solches System seinen Betrieb aufnehmen kann, sind noch zahlreiche technische Herausforderungen zu begegnen. Eine davon ist der Spurwechsel. Bei Magnetschwebebahnen ist der Spurwechsel generell keine triviale Angelegenheit. Ermöglicht wird dies in der Regel durch Weichen, die aus langen beweglichen Teilen bestehen und die Bahn auf eine andere Spur lenken. Der Alltagsbetrieb ist oft aber so ausgelegt, dass Magnetschwebebahnen die Spur gar nicht wechseln müssen und die Strecke in beiden Richtungen zurücklegen. ➤ Mehr lesen: Was wurde aus dem Hyperloop?

Spurwechsel mit Rekordgeschwindigkeit Das niederländische Unternehmen Hardt Hyperloop hat nun ein Spurwechselsystem erfolgreich getestet, das komplett ohne bewegliche Teile auskommt. Hochskaliert soll es sogar Spurwechsel bei Geschwindigkeiten von bis zu 700 km/h ermöglichen.

So verlief der Spurwechsel Bei den Tests war die Hyperloop-Gondel aber nur mit 85 km/h unterwegs, was jedoch eine Rekordgeschwindigkeit bedeutet. Der Spurwechsel ist in dem obigen Video zu sehen. Der niederländische Hyperloop beschleunigte auf einer Strecke von 140 Metern auf die Spitzengeschwindigkeit von 85 km/h. Anschließend führte er auf einem Abschnitt von 155 Meter den Spurwechsel erfolgreich durch und kam nach weiteren 100 Metern zum Stehen. ➤ Mehr lesen: Hyperloop ist für Passagiere "unerträglich" und "gesundheitsschädlich"