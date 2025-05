Hyperloop ist für Passagiere "unerträglich" und "gesundheitsschädlich"

Zugfahren statt fliegen: Billiger, bequemer und mit bis zu 1.000 km/h sogar schneller als so mancher Flug. Das ist das Versprechen von Hyperloop. Während viele Unternehmen ihre Pläne für diese Magnetschwebebahnen in Vakuumröhren schon aufgegeben haben, arbeitet China noch daran.

Dabei ist den Forschern der CASIC (China Aerospace Science and Industry Corporation), die an der chinesischen Hyperloop-Teststrecke beteiligt sind, ein gravierendes Problem aufgefallen. Für Menschen könnte eine Fahrt in diesen Zügen nicht nur extrem unangenehm, sondern sogar gesundheitsschädlich sein, berichtet scmp.

Gewaltige Vibrationen

Laut der Studie der Forscher würden selbst kleinste Unvollkommenheiten in den Tunneln und an den Gleismodulen zu starken Vibrationen und Turbolenzen führen. Diese kleinen Unebenheiten interagieren nämlich mit dem starken Magnetfeld, das den Zug schweben lässt und für den Antrieb nötig ist. Dabei entsteht ein Phänomen namens Electromagnetic Resonance (EMR). Das äußert sich in starken Vibrationen im niedrigen Frequenzbereich.

➤ Mehr lesen: Hyperloop zahlt sich in Brasilien aus, sagt Studie

Die Forscher haben Computersimulationen und Berechnungen durchgeführt, wie stark diese Vibrationen sind. Die Ergebnisse wurden dem Sperling-Index zugeordnet. Dabei handelt es sich um eine internationale Metrik für den Komfort von Passagierbeförderung.

Bei 400 km/h würden die Passagiere des Hyperloops die Fahrt demnach als „extrem unangenehm“ wahrnehmen. Bei 600 km/h wird eine 4.2 auf dem Sperling-Index erreicht. Ab dem Wert 4 gelten solche langanhaltenden Turbolenzen nicht nur als unerträglich, sondern sogar als gesundheitsschädlich für die Passagiere.

Wird die geplante Hyperloop-Reisegeschwindigkeit von 1.000 km/h und darüber erreicht, werden die Vibrationen wieder geringer und sind laut dem Sperling-Index „gerade noch tolerierbar“. Dieses Prinzip, dass bei hohen Geschwindigkeiten Unebenheiten weniger stark aufs Fahrzeug wirken, kennt man auch vom Autofahren, weil kleine Löcher oder Ritzen in der Fahrbahn quasi „übersprungen“ werden. In der TV-Show Mythbusters wurde das Prinzip umgekehrt demonstriert, bei einem Extrembeispiel mit quadratischen Rädern an einem Pick-up-Truck.