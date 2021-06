Besser als Ocean's Eleven: Eichhörnchen im Laserschranken-Labyrinth

Der ehemalige NASA-Ingenieur Mark Rober hat sich vor allem durch seine ausgeklügelten Glitzer-Bomben einen Namen gemacht. Nun legt er sich das zweite Jahr in Folge mit den Eichhörnchen in seinem Garten an. Statt den Vögeln Futter zu klauen werden sie in diesem ausgeklügelten Labyrinth zu den Stars ihrer eigenen "Ocean's Eleven"-Version - inklusive "Laser"-Schranken und einem Tresor voller Walnüsse.