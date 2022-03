openECSC startet: Wettkampf für die besten Hacker der Welt

Zusätzlich zur European Cyber Security Challenge, deren Finale heuer in Wien stattfindet, gibt es einen offenen Bewerb.

In Kürze startet wieder die Austria Cyber Security Challenge – ein IT-Security-Wettbewerb für Studierende und Schüler*innen. Ähnliche Bewerbe werden in ganz Europa ausgetragen.

Außerdem gibt es die European Cyber Security Challenge (ECSC), in der die Teilnehmenden der verschiedenen Nationen gegeneinander antreten. Das Finale davon wird diesmal in Wien stattfinden, am 15. September.

Aufgrund des Regelwerks ist der ECSC kein offener Bewerb – es gibt Altersbeschränkungen (bis 25 Jahre) und maximal 10 Teilnehmende pro Land. Um allen IT-Security-Talenten eine Chance zu geben, findet deshalb heuer auch der openECSC statt.

Offener Bewerb für alle rund um die Welt

Der openECSC ist offen für alle, unabhängig von Alter, Beruf, Wohnort und Nationalität. Auch Teilnehmende aus Ländern außerhalb Europas sind willkommen. Egal ob White Hat, IT-Security-Enthusiast oder Mitarbeiterin in der IT-Abteilung eines weltweiten Konzerns: Hier können alle ihre Fähigkeiten unter Beweis stellen.

Der Wettbewerb findet online statt. Die Teilnehmenden treten individuell und in Teams an. Zudem gibt es ein Nationen-Ranking. Es gibt 3 Runden, die zwischen dem 19. März und 26. August stattfinden. Diese kann man als eine Art Training für das große Finale betrachten. In jeder Runde gilt es 12 Aufgaben zu lösen. Die Gewinner*innen der jeweiligen Runden erhalten kleine Preise.